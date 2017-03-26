Боевики за сутки выпустили 170 мин и шесть танковых снарядов

Обстрелы боевики осуществляли по позициям ВСУ и по участкам местности вблизи Марьинки, Авдеевки, Троицкого, Широкино, Опытного, Красногоровки и Зенита

В течение суток боевиками ОРДЛО было применено 6 танковых снарядов калибра 125 мм, 77 мин калибра 120 мм, 93 мины калибра 82 мм, БМП, АГС, РПГ, большой крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, констатируя, что продолжает расти интенсивность применения противником по позициям Вооруженных Сил Украины запрещенного вооружения, которое должно быть отведено согласно Минских договоренностей.

Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Марьинка, Авдеевка, Троицкое, Широкино, Опытное, Красногоровка и Зенит.

Наибольшая активность использования противником запрещенного вооружения наблюдалась в направлении населенного пункта Водяное и Зайцево, где НЗФ ОРДО применили артиллерию калибром 122 миллиметра - 28 выстрелов, минометы калибра 82 мм - 42 мины и все виды стрелкового оружия.

При осуществлении незаконными вооруженными формированиями обстрела населенного пункта Зайцево под минометным обстрелом погибли двое мирных жителей, также разрушены здания.

В воскресенье, начиная с 06:00 боевики совершили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины вблизи населенных пунктов Троицкое и Гнутово с использованием 120 и 82 миллиметровых минометов.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня", - отметили в СЦКК.

За прошедшие сутки, 25 марта, российско-оккупационные войска 81 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.

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