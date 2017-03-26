Крушение вертолета под Краматорском: погибли пять человек

Пресс-секретарь штаба АТО сообщил, что в результате аварии вертолета в Краматорске погибли пятеро человек: двое пассажиров и трое членов экипажа

В результате крушения военного вертолета неподалеку Краматорска Донецкой области погибли пятеро человек. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер пресс-центра АТО Александр Мотузяник.

"Да, есть погибшие. Пятеро. Речь идет о трех членах экипажа и двух пассажиров", - сообщил Мотузяник.

По состоянию на эту минуту это окончательная информация, добавитл он.

Ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что неподалеку Краматорска разбился военный вертолет Ми-2.

По предварительным данным, вертолет разбился из-за столкновения с линией электропередач. По факту падения судна назначено расследование.







Фото: novosti.dn.ua

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