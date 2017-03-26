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В Балаклее остался последний очаг тления - Минобороны

26.03.2017 19:51
По словам замглавы Минобороны Игоря Павловского, в Балаклее остался только один очаг тления, его планируют ликвидировать в скором времени
В Балаклее остался последний очаг тления - Минобороны
Фото: mil.gov.ua

На складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области остался только один очаг тления, его планируют ликвидировать в скором времени.

Об этом заявил замглавы Минобороны генерал - лейтенант Игорь Павловский во время заседания координационного штаба по ликвидации ЧП в Балаклее, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас остался только один очаг тления, но планируется, что в ближайшее время он будет окончательно ликвидирован", - сказал Павловский 

Он также сообщил, что привлеченные к ликвидации последствий ЧП военные работают в плановом режиме. "Ситуация полностью находится под контролем", - подчеркнул Павловский.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

Читайте также: ЧП в Балаклее: Собранные боеприпасы ликвидируют на спецполигоне

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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