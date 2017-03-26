В Балаклее остался последний очаг тления - Минобороны
На складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области остался только один очаг тления, его планируют ликвидировать в скором времени.
Об этом заявил замглавы Минобороны генерал - лейтенант Игорь Павловский во время заседания координационного штаба по ликвидации ЧП в Балаклее, передает пресс-служба ведомства.
"Сейчас остался только один очаг тления, но планируется, что в ближайшее время он будет окончательно ликвидирован", - сказал Павловский
Он также сообщил, что привлеченные к ликвидации последствий ЧП военные работают в плановом режиме. "Ситуация полностью находится под контролем", - подчеркнул Павловский.
Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.
СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.
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