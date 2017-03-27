В Днепре задержали фуру с мусором из Львова

Согласно накладной, мусор отправило львовское предприятие на полигон отходов в Днепре

В Днепре остановили фуру с мусором со Львова. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на патрульную полицию.



Члены гражданской организации "Вільна доля" утверждают, что по накладной водителя фуры мусор отправило львовское предприятие, а получателем значится киевское. Пунктом разгрузки указан полигон "Правобережный" в Днепре.



Правоохранители сопроводили грузовик на штрафплощадку.



16 марта в Днепре задержали четыре 40-тонных грузовика с мусором из Львова. Машины с мусором ехали транзитом в Покровск Донецкой области.

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