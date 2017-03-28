За сутки погибли двое украинских военных - штаб

В штабе сообщают о стабилизации ситуации, обстрелы продолжаются на всех направлениях, в том числе из крупнокалиберного вооружения

В зоне проведения АТО ситуация стабилизировалась. За прошлые сутки боевики 58 раз обстреливали ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Погибли двое военных, ранены четверо и один получил боевую травму.



Больше всего обстрелов было на донецком направлении. По позициям ВСУ в районе Троицкого стреляли из 122-мм артиллерии. По силам АТО около Авдеевки, Троицкого и Луганского открывали огонь из минометов калибром 120 мм.



По ВСУ в районе Авдеевки, Камянки, Песок, Новгородского и Луганского стреляли из минометов калибром 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



На мариупольском направлении по ВСУ около Красногоровки и Марьинки боевики стреляли из 82-мм минометов и гранатометов. По силам АТО возле Новогригоровки и Водяного открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Морских пехотинцев в Широкино обстреляли из зенитной установки ЗУ-23-2, а по украинским военным в районе Павлополя и Гнутово стрелял снайпер.



На луганском направлении по позициям сил АТО около Новозвановки стреляли из 152-мм артиллерии, а из 120-мм минометов обстреливали ВСУ около Крымского.



Из 82-мм минометов обстреливали силы АТО в районе Новоалександровки, а около Кряковки боевики стреляли из противотанковых гранатометов.



Украинские военные открывали ответный огонь.

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