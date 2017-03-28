Задержан подельник оккупантов с медалью РФ "за возвращение Крыма"

Житель Херсонской области, по данным СБУ, в 2014 году активно помогал российским оккупантам захватывать полуостров

В Херсонской области задержали мужчину, который в 2014 года во время силового захвата Россией Крыма помогал оккупантам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Житель Херсонской области, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой "самообороны Крыма" и причастен к незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией, задержан сотрудниками Главного управления СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении.

Правоохранители продемонстрировали изъятую у коллаборациониста медаль "за возвращение Крыма", которую тот получил от оккупантов, и наградное удостоверение Минобороны РФ.





Фото: пресс-служба СБУ

Мужчина был задержан на пункте пропуска Чонгар, когда возвращался с полуострова домой.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена).

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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