В Борисполе за вымогательство взятки задержан таможенник: фото

Сотрудник Киевской таможни ГФС требовал от гражданина 1100 евро за покупку товаров в обход таможенных платежей

Прокуратура Киевской области совместно с Управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Киевской области сегодня задержала сотрудника Киевской таможни ГФС, который требовал от гражданина 1100 евро. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"При получении части денежных средств в сумме 350 евро таможенника задержали по месту несения службы в аэропорту "Борисполь". Указанные средства сотрудник Киевской таможни ГФС требовал от гражданина за покупку товаров в обход таможенных платежей", - сообщили в прокуратуре.





Остальную часть средств в сумме 750 евро таможенник требовал за нерастаможивание товара, в частности, посылок, которые будут ввезены из-за границы, и неуплату таможенных платежей.





Фото: kobl.gp.gov.ua

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

2 марта сотрудника таможенного поста Краковец Львовской таможни разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой. Вымогатель требовал деньги за содействие предпринимателю в переправке сигарет через государственную границу Украины. Сотрудники спецслужбы задержали таможенника после получения неправомерной выгоды в $500.

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