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В Сумской области 5-летний ребенок погиб из-за обвала стены

28.03.2017 18:05
В Сумской области на 5-летнюю девочку обрушилась стена хозяйственного сооружения, которое находилось рядом с жильем родителей ребенка
В Сумской области 5-летний ребенок погиб из-за обвала стены

В Великописаревском районе Сумской области пятилетняя девочка погибла в результате обрушения стены нежилого частного дома. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейских оповестили о происшествии сегодня, около 15:00. Правоохранители выехали на место. Они выяснили, что на девочку обрушилась стена хозяйственного сооружения, которое находилось рядом с жильем родителей ребенка.

"Мать девочки в тот момент убирала во дворе, когда прямо у нее на глазах на дочку обвалился кусок стены полуразобранного здания. Женщина пыталась самостоятельно спасти своего ребенка, а затем позвала на помощь соседей", - рассказали в полиции.

Когда девочку извлекли из-под завала, врачи "скорой", прибывшие на вызов, констатировали ее смерть. 

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи и эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи 115 УК Украины (убийство).

Проверки продолжаются. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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