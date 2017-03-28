В Сумской области 5-летний ребенок погиб из-за обвала стены

В Сумской области на 5-летнюю девочку обрушилась стена хозяйственного сооружения, которое находилось рядом с жильем родителей ребенка

В Великописаревском районе Сумской области пятилетняя девочка погибла в результате обрушения стены нежилого частного дома. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейских оповестили о происшествии сегодня, около 15:00. Правоохранители выехали на место. Они выяснили, что на девочку обрушилась стена хозяйственного сооружения, которое находилось рядом с жильем родителей ребенка.

"Мать девочки в тот момент убирала во дворе, когда прямо у нее на глазах на дочку обвалился кусок стены полуразобранного здания. Женщина пыталась самостоятельно спасти своего ребенка, а затем позвала на помощь соседей", - рассказали в полиции.

Когда девочку извлекли из-под завала, врачи "скорой", прибывшие на вызов, констатировали ее смерть.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следователи и эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи 115 УК Украины (убийство).

Проверки продолжаются.

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