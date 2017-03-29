В Кривом Роге мужчина напал на своего друга, а затем застрелился

21-летний местный житель начал избивать своего знакомого балонным ключом, после чего сел в салон автомобиля и выстрелил себе в голову из ружья

В Кривом Роге 21-летний мужчина напал на своего 29-летнего знакомого с баллонным ключом, начал наносить ему удары по голове, после чего сел в салон его автомобиля и выстрелил в себя из ружья. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, обнаружила в одном из гаражей на заднем сидении автомобиля тело мужчины со смертельным ранением головы.

Правоохранители выяснили, что 28 марта около 21:45 к владельцу гаража пришел его знакомый. Он схватил с полки баллонный ключ и начал наносить мужчине удары по голове. Владелец гаража выбежал на улицу и начал звать на помощь.





Фото: dp.npu.gov.ua

В это время его знакомый сел на заднее сиденье автомобиля и, пока потерпевший звал на помощь, выстрелил себе в голову из ружья.

29-летнего владельца гаража госпитализировали в местную больницу с травмой головы.

Данный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 115 (самоубийство) УК.

20 марта в Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством из-за дорожно-транспортного происшествия.

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