СБУ: События в Луцке и под Львовом связаны, ищем заказчика

Обстрел консульства Луцке и провокация под Львовом связаны между собой, считают в СБУ. Также выясняется связь этих событий с другими провокациями

Сегодняшние события в Луцке и под Львовом - не единичные акции, а взаимосвязанные мероприятия, направленные на разжигание вражды между украинцами и поляками. Об этом заявил начальник Департамента защиты Национальной государственности и борьбы с терроризмом СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, в начале марта вблизи поселка Мостиська Львовской области состоялась попытка провести аналогичную провокацию.

"11 числа вблизи села Мостиська Львовской области была попытка провести аналогичную акцию за такие же средства - 150 гривень каждому участнику", - сказал Кононенко.

Он отметил, что акция была предотвращена правоохранителями совместно с патриотическими общественными организациями.

"На примере сегодняшний событий мы можем говорить не о единичных акциях, а о взаимосвязанных мероприятиях, направленных на разжигание межнациональной вражды, ухудшения отношений между украинским и польским народом, и в целом на дестабилизацию ситуации в стране", - добавил он.

Кононенко также напомнил о событиях вблизи поселка Красноильск Черновицкой области, где между группами активистов возникла потасовка. Он сообщил, что в рамках производства по этим событиям найдена переписка между исполнителями и заказчиками.

"Мы можем назвать заказчика, это всем известный Артем Бузило - генератор идеи "Бессарабской народной республики", который скрывается от украинского правосудия в Москве", - отметил Ткачук.

Кононенко добавил, что в СБУ сейчас устанавливают связь между всеми этими событиями и провокациями, а также выясняют, на территории какой страны находятся заказчики сегодняшних акций.

Ранее сегодня во Львовской области неизвестные с плакатами на польском языке перекрыли движение на трассе Львов-Рава-Русская поблизости села Гряда. Участники акции якобы являлись этническими поляками и протестовали против "притеснений поляков в Украине". В СБУ установили, что это была провокация.

За несколько часов до этого, ночью, в здании генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

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