СБУ: События в Луцке и под Львовом связаны, ищем заказчика
Сегодняшние события в Луцке и под Львовом - не единичные акции, а взаимосвязанные мероприятия, направленные на разжигание вражды между украинцами и поляками. Об этом заявил начальник Департамента защиты Национальной государственности и борьбы с терроризмом СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, в начале марта вблизи поселка Мостиська Львовской области состоялась попытка провести аналогичную провокацию.
"11 числа вблизи села Мостиська Львовской области была попытка провести аналогичную акцию за такие же средства - 150 гривень каждому участнику", - сказал Кононенко.
Он отметил, что акция была предотвращена правоохранителями совместно с патриотическими общественными организациями.
"На примере сегодняшний событий мы можем говорить не о единичных акциях, а о взаимосвязанных мероприятиях, направленных на разжигание межнациональной вражды, ухудшения отношений между украинским и польским народом, и в целом на дестабилизацию ситуации в стране", - добавил он.
Кононенко также напомнил о событиях вблизи поселка Красноильск Черновицкой области, где между группами активистов возникла потасовка. Он сообщил, что в рамках производства по этим событиям найдена переписка между исполнителями и заказчиками.
"Мы можем назвать заказчика, это всем известный Артем Бузило - генератор идеи "Бессарабской народной республики", который скрывается от украинского правосудия в Москве", - отметил Ткачук.
Кононенко добавил, что в СБУ сейчас устанавливают связь между всеми этими событиями и провокациями, а также выясняют, на территории какой страны находятся заказчики сегодняшних акций.
Ранее сегодня во Львовской области неизвестные с плакатами на польском языке перекрыли движение на трассе Львов-Рава-Русская поблизости села Гряда. Участники акции якобы являлись этническими поляками и протестовали против "притеснений поляков в Украине". В СБУ установили, что это была провокация.
За несколько часов до этого, ночью, в здании генконсульства Польша в Луцке прогремел взрыв. Как считает следствие, его причиной стал выстрел с улицы из гранатомета РПГ-26. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.
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