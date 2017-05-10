Сутки в АТО: один военный погиб, двое ранены

За минувшие сутки боевики 70 раз открывали огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки боевики 70 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ.

На донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров террористы накрывали огнем позиции ВСУ рядом с Верхнеторецким.

Из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки.

Позиции ВСУ в Троицком и Новгородском обстреляли из минометов 82 мм калибра, а гранатометы различных систем применяли в районе Каменки.

Из БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия пророссийские наемники вели огонь по бойцам АТО в Зайцево.

ВСУ в Мироновском и Луганском обстреливали из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На приморском направлении из 120-мм минометов и противотанковых гранатометов боевики накрывали огнем морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкино.

В районе Водяного террористы били из танка, минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 120-мм террористы обстреливали ВСУ в Лебединском и Новотроицком, а по Марьинке из минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие террористы применяли по позициям ВСУ в Чермалык и Гнутово, а автоматические гранатометы - вблизи Старогнатовки.

Из стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты ВСУ рядом с Гранитным и Богдановкой.

В районе Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении, из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки.

"82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем применяли по опорным пунктам неподалеку Крымского", - отметили в пресс-центре.

Позиции ВСУ в Новоалександровке обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а по Новозвановке били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из автоматических гранатометов противник открывал огонь в сторону ВСУ рядом с Валуйским, а из стрелкового оружия по Станице Луганской.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня", - отметили в пресс-центре.

10 мая сообщалось, что в ночь на 8 мая в районе города Кадиевка в Луганской области зафиксировали залп из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град.

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