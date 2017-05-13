У Волновахи боевики вели огонь из запрещенной 152-мм артиллерии

Террористы сегодня ночью применили при обстреле артиллерию калибром 152 мм, что является грубым нарушением минских соглашений, отметили в СЦКК

Боевики гибридной армии РФ в ночь на субботу, 13 мая, осуществили обстрел в направлении Волновахи Донецкой области из 152-мм артиллерии, применение которой запрещено минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации, опубликованном пресс-центром штаба АТО в Facebook.



"Сегодня ночью, около 01:35, НВФ ОРДО осуществили обстрел в направлении населенного пункта Волноваха с применением 15 снарядов артиллерии калибром 152 мм, что является грубым нарушением минских договоренностей в части применения запрещенного вооружения. К счастью, погибших и раненых среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.



Также в пятницу, 12 мая, российско-террористические войска вели огонь в направлении Марьинки и Красногоровки из 82-мм миномета. В результате обстрела разрушен дом, одна мина разорвалась во дворе другого дома. По предварительной информации, жертв среди гражданских нет.



Кроме того, вчера около 11:30 боевики из стрелкового оружия обстреляли Чермалык, в результате чего ранения получила местная жительница - ее госпитализировали с диагнозом огнестрельное ранение левой голени.

"Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях минских договоренностей и целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, и нежелании соблюдать режим прекращения огня", - подчеркнули в СЦКК.

12 мая трое военнослужащих ВСУ получили ранения вследствие обстрелов со стороны подконтрольных России бандформирований.

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