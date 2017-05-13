Арестован подозреваемый организатор покушения на Чорновол

В конце декабря 2013 года злоумышленники пытались совершить умышленное убийство Чорновол, выдав его за ДТП

Сегодня, 13 мая Печерский суд Киева арестовал на 60 суток организатора нападения на Татьяну Чорновол в 2013 году. Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Согласно сообщению, в январе этого года мужчину задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину.

По словам Тракало, задержанного подозревают в совершении покушения на умышленное убийство. "Правоохранители установили, что в ноябре 2013 года именно он путем подкупа склонил 4 лиц к совершению умышленного убийства Чорновол", - сказал он.

Тракало отметил, что в конце декабря 2013 года злоумышленники пытались совершить умышленное убийство Чорновол, выдав его за ДТП. Они пытались столкнуть автомобиль политика с дороги, а после остановки авто нанесли ей несколько ударов, после чего скрылись.

По данному факту в начале февраля 2014 года было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п.6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Оперативники департамента уголовного розыска устанавливали местонахождение 47-летнего уроженца города Днепродзержинск Днепропетровской области с октября 2014 года. В октябре 2014 года его объявили сначала в национальный, а затем в международный розыск по каналам Интерпола. В отношении него была вставлена так называемая красная карточка.

Вместе с тем, Тракало не назвал имени подозреваемого.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.