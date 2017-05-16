Боевики снова начали интенсивный обстрел, двое военных ранены

За минувшие сутки гибридные войска РФ 37 раз обстреляли позиции ВСУ по всем направлениям

После непродолжительного снижения огневой активности, боевики снова начали интенсивный обстрел позиций ВСУ. За минувшие сутки гибридные войска РФ 37 раз обстреляли силы АТО. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении зафиксировано 12 обстрелов. Чаще всего боевики из стрелкового оружия обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Широкино. Вблизи Гнутово террористы открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. На линии разграничения возле Донецка огонь велся из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов по Красногоровке и Новомихайловке.

На донецком направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов боевиками. Из 82 мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия обстреливалась Авдеевка. Из того же оружия террористы открывали огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Пески, Верхнеторецкое, Новгородское, Майорск и Зейцево.

Возле Зайцево боевики также вели огонь из 120 мм минометов.

На луганском направлении за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов. Из 120 мм минометов по позициям сил АТО боевики вели огонь вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Рядом с Троицким террористы также использовали ствольную артиллерию 122 мм калибра. Тут же боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и 82 мм минометов.

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