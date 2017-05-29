В Одессе из-за концерта Лободы произошли потасовки

Под клубом, где должна была выступать Лобода, требовали отменить выступление. Было два ложных сообщения о минировании. Концерт отменили

В Одессе к ночному клубу Ибица, где должен был пройти концерт певицы Светланы Лободы, пришли требовать отмены выступления. Как сообщает Думская, представители ряда патриотических организаций требовали остановить выступление и "изгнать исполнительницу, желательно с лишением гражданства Украины".



Причиной протеста стал тот факт, что певица регулярно выступает в России.



Акция проходила мирно, пока в толпу не начали бросать петарды и дымовые шашки. Полиция пыталась произвести личный досмотр двух человек, те отказались и вспыхнула потасовка. Неизвестные применили слезоточивый газ.





Организаторы отменили концерт Лободы.



Полиция составила один протокол по ст. 173 статье КУоАП - мелкое хулигантство. Задержанных нет.



Также было два ложных сигнала о минировании клуба.

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