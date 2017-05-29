В Одессе из-за концерта Лободы произошли потасовки
В Одессе к ночному клубу Ибица, где должен был пройти концерт певицы Светланы Лободы, пришли требовать отмены выступления. Как сообщает Думская, представители ряда патриотических организаций требовали остановить выступление и "изгнать исполнительницу, желательно с лишением гражданства Украины".
Причиной протеста стал тот факт, что певица регулярно выступает в России.
Акция проходила мирно, пока в толпу не начали бросать петарды и дымовые шашки. Полиция пыталась произвести личный досмотр двух человек, те отказались и вспыхнула потасовка. Неизвестные применили слезоточивый газ.
Организаторы отменили концерт Лободы.
Полиция составила один протокол по ст. 173 статье КУоАП - мелкое хулигантство. Задержанных нет.
Также было два ложных сигнала о минировании клуба.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:15
-
09:53
-
09:06
-
08:20
-
27.05.17
18:05
Новости партнеров
- 35539
- 34215
- 28550
- 25510
- 22982