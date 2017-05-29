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В Одессе из-за концерта Лободы произошли потасовки

29.05.2017 01:36
Под клубом, где должна была выступать Лобода, требовали отменить выступление. Было два ложных сообщения о минировании. Концерт отменили
В Одессе из-за концерта Лободы произошли потасовки
Фото: Думкая

В Одессе к ночному клубу Ибица, где должен был пройти концерт певицы Светланы Лободы, пришли требовать отмены выступления. Как сообщает Думская, представители ряда патриотических организаций требовали остановить выступление и "изгнать исполнительницу, желательно с лишением гражданства Украины".

Причиной протеста стал тот факт, что певица регулярно выступает в России. 

Акция проходила мирно, пока в толпу не начали бросать петарды и дымовые шашки. Полиция пыталась произвести личный досмотр двух человек, те отказались и вспыхнула потасовка. Неизвестные применили слезоточивый газ. 

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Организаторы отменили концерт Лободы. 

Полиция составила один протокол по ст. 173 статье КУоАП - мелкое хулигантство. Задержанных нет.

Также было два ложных сигнала о минировании клуба.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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