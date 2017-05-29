Убивший человека браконьер получил 9 лет тюрьмы: прокуратуре мало

Прокуратура считает наказание слишком мягким, поэтому подала апелляционную жалобу

Во Львовской области Стрыйский горрайонный суд приговорил 59-летнего браконьера, который из ружья убил сделавшего ему замечание мужчину, к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура считает наказание слишком мягким, поэтому подала апелляционную жалобу - требует максимальную меру наказания, предусмотренную санкцией этой статьи ― 12 лет лишения свободы.

Согласно сообщению пресс-службы, в феврале 2015 года мужчина сделал замечание охотнику за незаконную охоту, после чего браконьер перезарядил гладкоствольное ружье двумя патронами и произвел выстрел в мужчину. Однако тот успел схватить дуло оружия и отвести его сторону. Преступник продолжил убегать, но мужчина вновь догнал его. В этот момент браконьер произвел второй выстрел в лицо потерпевшего, от которого он скончался.

"Злоумышленник оставил раненого умирать, забрал его мобильный телефон, на который тот снимал незаконные действия охотника. Затем он сжег свою одежду, уничтожил пыжи от патронов и иным образом пытался скрыть следы преступления", - сказано в сообщении.

28 мая в Закарпатской области в лесу возле села Поточок браконьер ранил из ружья девятилетнего мальчика, собиравшего грибы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.