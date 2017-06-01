Корректировщик огня боевиков ДНР проведет за решеткой восемь лет

Боевики использовали полученные от корректировщика данные для артиллерийского обстрела украинских позиций

Красноармейский районный суд Донецкой области признал жителя Марьинки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - участие в террористической группе или организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В январе 2015 года мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать с боевиками террористической организации ДНР. Он осуществлял сбор и передачу данных террористам по дислокации, численности, маршрутов передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции на территории Марьинки и Марьинского района.

Боевики, которые находятся на временно неподконтрольной территории Донецкой области, использовали полученные данные для артиллерийского обстрела украинских позиций.

Благодаря государственному обвинению, которое поддерживал прокурор Красноармейской местной прокуратуры, корректировщик огня приговорен к восьми годам лишения свободы.

Интенсивность вооруженных провокаций со стороны гибридной российской армии вдоль линии разграничения несколько снизилась, но 35 раз за сутки оккупанты применили оружие против подразделений ВСУ, двое бойцов украинской армии получили ранения.

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