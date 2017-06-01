В моргах находятся 20 трупов уничтоженных боевиков - ГУР

По данным украинской разведки, оформление справок о смерти российское командование затягивает для их освобождения задним числом, чтобы скрыть потери

В специально оборудованных помещениях при медицинских подразделениях гибридных российских войск в ОРДО находятся 20 трупов боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным украинской разведки, пророссийские наемники умерли от полученных ранений.

"Оформление справок о смерти российским командованием затягивается с целью их освобождения "задним числом" для сокрытия потерь и невыплаты денежных компенсаций их семьям", - отмечается в сообщении.

31 мая сообщалось, что в подразделениях боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР продолжает расти количество правонарушений, которые приводят к потерям личного состава, оружия и боеприпасов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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