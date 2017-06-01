Пограничники изъяли у россиянина более 230 старинных монет

Монеты были обнаружены в пункте пропуска Выступовичи среди личных вещей пассажира авто KIA украинской регистрации, 59-летнего гражданина России

Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли 233 старинные монеты из автомобиля в Житомирской области 31 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

В пункте пропуска Выступовичи на украинско-белорусской границе пограничники Житомирского отряда совместно с таможенниками обнаружили в одном из транспортных средств 233 монеты, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность", - сказано в нем.

Монеты были обнаружены среди личных вещей пассажира авто KIA украинской регистрации, 59-летнего гражданина России.

228 монет времен СССР и пять монет времен Российской империи были изъяты и направлены на экспертизу, о находке оповещены сотрудники Службы безопасности Украины.

15 мая сообщалось, что украинец хотел пронести через границу с РФ старинные монеты 1872 и 1924 года номиналом 15 и 5 копеек.

В апреле во время осмотра рейсового автобуса Киев-Москва пограннаряд обнаружил у гражданина Украины среди вещей монету времен Российской империи ХVII века.

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