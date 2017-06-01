Пограничники изъяли у россиянина более 230 старинных монет
Сотрудники Государственной пограничной службы изъяли 233 старинные монеты из автомобиля в Житомирской области 31 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
В пункте пропуска Выступовичи на украинско-белорусской границе пограничники Житомирского отряда совместно с таможенниками обнаружили в одном из транспортных средств 233 монеты, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность", - сказано в нем.
Монеты были обнаружены среди личных вещей пассажира авто KIA украинской регистрации, 59-летнего гражданина России.
228 монет времен СССР и пять монет времен Российской империи были изъяты и направлены на экспертизу, о находке оповещены сотрудники Службы безопасности Украины.
15 мая сообщалось, что украинец хотел пронести через границу с РФ старинные монеты 1872 и 1924 года номиналом 15 и 5 копеек.
В апреле во время осмотра рейсового автобуса Киев-Москва пограннаряд обнаружил у гражданина Украины среди вещей монету времен Российской империи ХVII века.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:45
-
13:41
-
12:25
-
11:48
-
13:09