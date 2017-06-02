Стрельба на Подоле: в СБУ пока не подтверждают след спецслужб РФ

В СБУ заявили, что не располагают подтвержденными данными о причастности к покушению на экс-добровольцев АТО спецслужб государства-агрессора

Служба безопасности Украины пока не располагает информацией о возможной причастности российских спецслужб к нападению на бывших добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве. Об этом сегодня на брифинге сообщил замначальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков.



"В настоящее время таких данных у нас нет, прежде всего, подтвержденных. Если будет информация, подтверждающая или опровергающая этот факт, думаю, мы будем сообщать дополнительно", - сказал он.

Читайте также: Покушение на Подоле: У Осмаева в позвоночнике застряли пули



1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападавший, представившийся журналистом французской газеты Le Monde, выстрелил в Осмаева, в ответ Окуева сделала четыре выстрела в злоумышленника.



Сейчас Осмаев и нападавший находятся в больнице.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.