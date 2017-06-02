Еврокомиссара и посла ЕС поразили обстрелы Широкино - Геращенко

Европейцы сегодня увидели разрушенные дома и школы поселка в результате обстрелов со стороны боевиков

Европейская делегация была поражена последствиями обстрелов Широкино, которое не подлежит восстановлению. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что Еврокомиссар Йоханнес Хан вместе с послом ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли посетили Широкино.

"Разрушенные дома, разбросанные детские вещи, свидетельство некогда счастливой и богатой быта, школа, где еще три года назад учились дети", - отметила Геращенко.

По ее словам, таких населенных пунктов в Донецкой области восемь.

"Мне кажется, больше Йоганеса (Хана, - ред. ) поразил маленький кусочек от Града, а таких обломков полно в полностью уничтоженном, когда престижном курортном городке. Он долго крутил в руках этот смертоносный крохотный осколок, внимательно выслушивая своих коллег министра Климкина, министра Черныша, вице-премьера Зубко", - отметила Геращенко.





Первый вице-спикер сказала, что Украина выступает за полную демилитаризацию Широкино.

"За увеличение патрулей СММ ОБСЕ, ведь многотысячный Мариуполь в 10 километрах, в зоне постоянного риска. За то, чтобы здесь круглосуточно работал постоянно действующий хаб миссии", - подчеркнула Геращенко.





Она считает, что каждый визит в Донбасс европейских партнеров добавляет аргументов относительно санкций против РФ.





2 июня сообщалось, что европейская делегация посетила Широкино.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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