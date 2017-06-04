ОБСЕ сообщила, где боевики закладывают противотанковые мины

Наблюдатели зафиксировали несколько противотанковых мин пророссийских наемников у дороги в районе оккупированного Первомайска

Боевики террористической организации ЛНР перекрыли дорогу в районе оккупированного Первомайска новыми заграждениями, где были размещены противотанковые мины. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Утром 1 июня на блокпосте, расположенном в 800 м к северу Первомайска (58 км к западу от Луганска,- ред.), наблюдатели видели три заграждения, частично перекрывавшие дорогу, а также троих боевиков, которые копали окоп на обочине дороги", - отметили в пресс-службе.

Во второй половине дня миссия увидела две траншеи, которые сходились к середине дороги.

"Между ними остался проезд шириной примерно два метра Двое террористов отодвинули деревянную доску с размещенными на ней пяти противотанковыми минами от каждой траншеи и таким образом позволили проехать автомобилям СММ", - подчеркнули в пресс-службе.

2 июня на этом же блокпосте ОБСЕ увидела три заграждения, которые частично перекрывали дорогу.

Вдоль двух заграждений у каждой траншеи была деревянная доска с размещенными на ней шестью противотанковыми минами (ТМ-62).

"Двое присутствующих там российских офицеров из Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сфотографировали эти ограждения, а также напомнили боевикам на блокпосте о том, что закладывание противотанковых мин является нарушением рамочного решения о разведении сил и средств", - сказали в пресс-службе.

По словам одного из офицеров, к утру 3 июня эти мины будут извлечены.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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