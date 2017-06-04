Боевики бегут из гибридной армии РФ: в разведке сообщили причины

Из-за "неукомплектованности" бандформирований их главари пытаются привлечь к террористической деятельности жителей оккупированных районов

Боевики российско-террористических войск, недовольные низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением со стороны кадровых военных РФ, подают "рапорты на досрочное расторжение контрактов". В том случае, если главари так называемые рапорты не рассматривают, террористы самовольно покидают ряды незаконных вооруженных формирований, сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны.



Из-за "неукомплектованности" бандформирований их главари пытаются привлечь к террористической деятельности жителей оккупированных районов. Для этого структуры боевиков под предлогом "возможного введения военного положения" собирают личные данные бывших военнослужащих и гражданских.



По информации ГУР, для "проведения проверки и предотвращения фактов" преступлений террористов против мирных жителей ОРДО вчера, 3 июня, в расположение одного из бандформирований прибыли члены террористических структур МГБ и МВД ДНР.

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2 июня 2017 года разведка сообщала, что на передовых позициях гибридных российских войск в ОРДО сгорели две единицы бронетехники.



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