Боевики не пустили ОБСЕ на шахту, где прячут тяжелое вооружение

ОБСЕ зафиксировала на территории шахты несколько вооруженных пророссийских наемников

Боевики террористической организации ДНР не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию оккупированной шахты. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Уточняя информацию о предполагаемом наличии тяжелого вооружения боевиков в Зимогорье (29 км к западу от Луганска, - ред.), наблюдатели не смогли попасть на территорию шахты Черкасская из-за запрета доступа со стороны "начальника" службы безопасности шахты и террориста", - отметили в пресс-службе.

Внутри и снаружи помещений на территории шахты наблюдатели видели шесть пророссийских наемников, одетых в форму военного типа, при этом, как минимум, четыре из них были вооружены.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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