Круизный лайнер из Киева не зашел в Одессу и идет в Ростов - СМИ

Причины такого решения экипажа украинского теплохода Генерал Ватутин неизвестны

Украинский теплоход Генерал Ватутин, который 1 июня вышел в круиз из столицы, по невыясненной причине не зашел в Одесский порт и сейчас движется в сторону Ростова-на-Дону. Об этом пишет одесское издание Думская.

По состоянию на 13:00 официального подтверждения этой информации от правоохранителей и пограничников нет.

В компании "Червона Рута", которая организовывает туры на корабле, корреспонденту LIGA.net сообщили, что с 2014 года фирма "не имеет никакого отношения к Генералу Ватутину". Дозвониться в Управление контроля на водном транспорте пока не удалось.

По данным источника, вчера утром теплоход вышел из Вилково в Одесской области, взял курс на Крым и ночью обогнул южный берег временно оккупированного полуострова.

По состоянию на 13:30 лайнер находится на входе в Керченский пролив:









Как видно по обновляемым данным трек-сайта MarineTraffic, в Ростов теплоход должен прибыть сегодня 19:00 по местному времени. По данным Регистра судоходства Украины, сейчас лайнером владеет кипрская компания Breeze Cruise Lines, Ltd, порт приписки - Херсон, а ходит он под флагом Белиза.

Корабль в состоянии взять на борт до 280 пассажиров. С 2005 и до 2013 годы теплоход работал на круизной линии Киев-Ялта-Одесса с зарубежными туристами.

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