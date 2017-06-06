Приключения "Ватутина": в Ростове отказываются принимать корабль

Руководство службы эксплуатации портов Ростова аргументировало запрет на прием круизного лайнера тем, что все четыре порта в городе - грузовые

Ростовский порт не даст пришвартоваться теплоходу Генерал Ватутин, который сейчас следует в этот город и, как ожидается, прибудет к российским берегам вечером. Об этом заявил начальник службы эксплуатации порта Виталий Вирабян, пишет прокремлевский ресурс РБК.

"У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Тут (в Ростове-на-Дону, - ред.). четыре порта - все грузовые", - сказал он.

Ранее стало известно, что Генерал Ватутин уже не является украинским кораблем: он был продан новому собственнику и ходит под флагом Белиза.

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1 июня круизный лайнер вышел из Киева и после посещения Вилково изменил курс в сторону Ростова-на-Дону. Сейчас судно находится у входа в Керченский пролив. В Росморречфлоте заявили, что для захода в порт Ростова экипаж должен был подать заявку, однако пребывание теплохода в водах Керченского пролива "не является нарушением".

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