Суд продлил содержание под стражей антимайдановца "Топаза"

Игнат Кромской останется под стражей до 6 августа

В Харькове суд продлил содержание под стражей известного антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз" до 6 августа. Об этом сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин, передает УНИАН.

Соответствующее решение Киевский райсуд Харькова принял вчера, 6 июня.

По словам адвоката, мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца - до 6 августа включительно.

Шадрин сообщил, что во время вчерашнего судебного заседания другие вопросы по делу не рассматривались. Он отметил, что дело Кромского Киевский райсуд Харькова начал слушать сначала в новом составе коллегии.

Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По сведениям следствия, Кромской участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также принимал активное участие в массовых беспорядках весной 2014 года.

28 марта 2014 года Кромской был задержан по подозрению в организации массовых беспорядков, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы. А именно, 1 марта в Харькове активисты антимайдана штурмовали здание Харьковской ОГА, где забаррикадировались евромайдановцы. 29 марта райсуд Харькова посадил Кромского под круглосуточный домашний арест.

7 апреля Кромской срезал электронный браслет и сбежал из-под ареста. 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины вновь задержали Топаза.

13 сентября 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее назвал преступным решение об освобождении пророссийского боевика Игната Кромского, сообщил о том, что "процесс идиотизма остановлен" и Топаз будет сидеть.

Кромской в феврале был охранником антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

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