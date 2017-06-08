Боевики выдвинули требования к ОБСЕ на блокпосту в Донецке

Террористы приказали наблюдателям передвигаться только пешком в микрорайоне Трудовские в Донецке

Пророссийские наемники террористической организации ДНР выдвинули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ новые требования на блокпосту в микрорайоне Трудовские. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Патруль миссии остановили на блокпосте в микрорайоне Трудовские Петровского района, а спустя 10 минут боевик сообщил наблюдателям, что пройти дальше они смогут только пешком и в сопровождении двух террористов", - отметили в пресс-службе.

Миссия уведомила об этом СЦКК.

Также наблюдатели не смогли проехать на запад от оккупированного Петровского ввиду отсутствия гарантий безопасности, а также из-за возможного наличия там мин.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".

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