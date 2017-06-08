На территории насосной станции обнаружены неразорвавшиеся снаряды

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил, что сотрудники насосной станции боятся возвращаться на рабочие места после обстрела боевиков

По состоянию на 12:30 ситуация на насосной станции №1 в Ясиноватском районе между Васильевкой и Крутой Балкой стабилизировалась. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Обстрелы прекратились. Людей с насосной станции эвакуировали", - сказал он.

По его словам, сейчас там работают спасатели и саперы.

"Уже известно о 14 воронках на территории станции и до десятка неразорвавшихся снарядов. Видимых повреждений на станции пока, по оперативной информации, не обнаружено. И в принципе, станция может работать. Но нет людей. Люди категорически отказываются возвращаться на свои рабочие места - они просто боятся", - подчеркнул Жебривский.

Глава Донецкой ОВГА уточнил, что пока работают по линии СЦКК для того, чтобы обеспечить длительный режим тишины и уговорить людей приступить к работе.

8 июня утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода.

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