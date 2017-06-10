Обстрел Марьинки: двое раненых в средне тяжелом состоянии
10.06.2017 07:57
Двое местных жителей - мужчина и женщина - получили ранения ног
Фото: пресс-центра штаба АТО
Двое раненых жителей Марьинки госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил начальник областного управления Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
Аброськин уточнил, что пострадала женщина 1962 года рождения и мужчина 1964 года рождения. Они получили ранения ног.
Местные жители пострадали в результате минометного обстрела, зафиксированного в период с 23:00 до 00:00 в пятницу, 9 июня.
На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:34
-
вчера
18:19
-
вчера
18:10
-
вчера
17:35
-
вчера
17:23
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 29104
- 26455
- 15099
- 14190
- 12224
Новости партнеров