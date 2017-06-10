Обстрел Марьинки: двое раненых в средне тяжелом состоянии

Двое местных жителей - мужчина и женщина - получили ранения ног

Двое раненых жителей Марьинки госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил начальник областного управления Национальной полиции Вячеслав Аброськин.



Аброськин уточнил, что пострадала женщина 1962 года рождения и мужчина 1964 года рождения. Они получили ранения ног.



Местные жители пострадали в результате минометного обстрела, зафиксированного в период с 23:00 до 00:00 в пятницу, 9 июня.

На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.



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