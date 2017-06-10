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Обстрел Марьинки: двое раненых в средне тяжелом состоянии

10.06.2017 07:57
Двое местных жителей - мужчина и женщина - получили ранения ног
Обстрел Марьинки: двое раненых в средне тяжелом состоянии
Фото: пресс-центра штаба АТО

Двое раненых жителей Марьинки госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил начальник областного управления Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Аброськин уточнил, что пострадала женщина 1962 года рождения и мужчина 1964 года рождения. Они получили ранения ног.

Местные жители пострадали в результате минометного обстрела, зафиксированного в период с 23:00 до 00:00 в пятницу, 9 июня.

На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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