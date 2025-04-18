Бригада "Азов" получила нового командира вместо Редиса: что о нем известно

В ряды "Азова" Богдан Гришенков вступил в 21-летнем возрасте в 2015 году

Богдан Гришенков (Фото: Wikipedia)

Новым командиром 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины назначен подполковник Богдан Гришенков (Пугач). Об этом сообщила пресс-служба бригады.

В "Азове" назвали Гришенкова профессиональным военным с почти десятилетним опытом службы в бригаде. Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона.

"Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами первого корпуса НГУ "Азов", – говорится в сообщении.

Гришенков родился в 1993 году в Славянске в Донецкой области. Учился в Славянском авиационном колледже и Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В 2015 году Пугач вступил в ряды "Азова". В феврале 2020 года был назначен командиром одной из рот "Азова".

Полномасштабное вторжение Гришенков встретил в Мариуполе. В мае 2022 года он получил пулевое ранение во время обороны "Азовстали".

После выхода украинских защитников из Мариуполя Гришенкова вместе с другими военнопленными доставили в колонию в Еленовке. Он находился в бараке, который оккупанты взорвали в ночь на 29 июля 2022 года. В результате теракта Гришенков получил осколочные ранения головы, рук и ног, а также потерял два пальца на ноге.

В сентябре 2022 года его освободили из плена. После реабилитации вернулся на службу в составе "Азова".

В июле 2023 года Пугача назначили первым заместителем командира батальона, а в феврале 2024-го – командиром батальона. Под его командованием "азовцы" проводили наступательные и оборонительные операции в Серебрянском лесу и на Торецком направлении.

До этого командиром "Азова" был Денис Прокопенко (Редис). Он занимал должность с 2017 года.

26 февраля 2025 года стало известно, что начальник штаба бригады "Азов", подполковник Богдан Кротевич покидает должность и завершает военную службу.

15 апреля сообщалось, что НГУ создала корпуса, их возглавили Прокопенко и командир 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).