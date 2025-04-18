Бригада "Азов" отримала нового командира замість Редіса: що про нього відомо
Новим командиром 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України призначено підполковника Богдана Грішенкова (Пугач). Про це повідомила пресслужба бригади.
В "Азові" назвали Грішенкова професійним військовим з майже десятирічним досвідом служби в бригаді. Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.
"Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами першого корпусу НГУ "Азов", – йдеться у повідомленні.
Грішенков народився у 1993 році в Слов’янську Донецької області. Навчався у Слов’янському авіаційному коледжі та Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
У 2015 році Пугач вступив до лав "Азова". У лютому 2020 року був призначений командиром однієї з рот "Азова".
Повномасштабне вторгнення Грішенков зустрів у Маріуполі. У травні 2022 року він отримав кульове поранення під час оборони "Азовсталі".
Після виходу українських оборонців з Маріуполя Грішенкова разом з іншими військовополоненими доставили до колонії в Оленівці. Він перебував у бараці, який окупанти підірвали в ніч проти 29 липня 2022 року. У результаті теракту Грішенков отримав осколкові поранення голови, рук та ніг, а також втратив два пальці на нозі.
У вересні 2022 року його звільнили з полону. Після реабілітації повернувся до служби у складі "Азова".
У липні 2023 року Пугача призначили першим заступником командира батальйону, а в лютому 2024-го – командиром батальйону. Під його командуванням "азовці" проводили наступальні та оборонні операції в Серебрянському лісі та на Торецькому напрямку.
До цього командиром "Азову" був Денис Прокопенко (Редіс). Він обіймав посаду з 2017 року.
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