Бригада "Азов" отримала нового командира замість Редіса: що про нього відомо

До лав "Азова" Богдан Грішенков вступив у 21-річному віці у 2015 році

Богдан Грішенков (Фото: Wikipedia)

Новим командиром 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України призначено підполковника Богдана Грішенкова (Пугач). Про це повідомила пресслужба бригади.

В "Азові" назвали Грішенкова професійним військовим з майже десятирічним досвідом служби в бригаді. Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.

"Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами першого корпусу НГУ "Азов", – йдеться у повідомленні.

Грішенков народився у 1993 році в Слов’янську Донецької області. Навчався у Слов’янському авіаційному коледжі та Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

У 2015 році Пугач вступив до лав "Азова". У лютому 2020 року був призначений командиром однієї з рот "Азова".

Повномасштабне вторгнення Грішенков зустрів у Маріуполі. У травні 2022 року він отримав кульове поранення під час оборони "Азовсталі".

Після виходу українських оборонців з Маріуполя Грішенкова разом з іншими військовополоненими доставили до колонії в Оленівці. Він перебував у бараці, який окупанти підірвали в ніч проти 29 липня 2022 року. У результаті теракту Грішенков отримав осколкові поранення голови, рук та ніг, а також втратив два пальці на нозі.

У вересні 2022 року його звільнили з полону. Після реабілітації повернувся до служби у складі "Азова".

У липні 2023 року Пугача призначили першим заступником командира батальйону, а в лютому 2024-го – командиром батальйону. Під його командуванням "азовці" проводили наступальні та оборонні операції в Серебрянському лісі та на Торецькому напрямку.

До цього командиром "Азову" був Денис Прокопенко (Редіс). Він обіймав посаду з 2017 року.

26 лютого 2025 року стало відомо, що начальник штабу бригади "Азов", підполковник Богдан Кротевич залишає посаду та завершує військову службу.

15 квітня повідомлялося, що НГУ створила корпуси, їх очолили Прокопенко та командир 13 бригади оперативного призначення "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).