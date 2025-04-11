Оновлене подання на нагородження Кротевича надійшло до ОП – джерело
Оновлене подання на нагородження колишнього начальника штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдана Кротевича надійшло до Офісу президента. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в ОП.
"Оновлене подання зайшло і сподіваємось, що доволі швидко пройде до підпису", – наголосив співрозмовник.
Також цю інформацію підтвердила пресслужба НГУ.
В Нацгвардії, коментуючи ситуацію з Кротевичем, заявили, що в процесі формування пакета документів на нагородження можуть виникати окремі технічні помилки. Там стверджують, що так трапилося в попередньому поданні на Кротевича.
"У найкоротші терміни неточності були виправлені, оновлене подання на нагородження вже направлене до Офісу президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення", – йдеться у повідомленні.
Раніше цього самого дня Кротевич заявив, що його нібито прибрали з указу президента Володимира Зеленського на отримання державної нагороди. Він висловив припущення, що це сталося через його позицію щодо зміни головнокомандувача Збройних Сил України.
- У червні 2024 року Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо генерал-лейтенанта Содоля, звинувативши його у недбалому ставленні до особового складу.
- Після цього Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил.
- 26 лютого 2025 року "Азов" повідомив, що Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу бригади.