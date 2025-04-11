Оновлене подання на нагородження Кротевича надійшло до ОП – джерело

В НГУ повідомили про технічну помилку в попередньому поданні

Богдан Кротевич (Фото: Wikipedia)

Оновлене подання на нагородження колишнього начальника штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдана Кротевича надійшло до Офісу президента. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в ОП.

"Оновлене подання зайшло і сподіваємось, що доволі швидко пройде до підпису", – наголосив співрозмовник.

Також цю інформацію підтвердила пресслужба НГУ.

В Нацгвардії, коментуючи ситуацію з Кротевичем, заявили, що в процесі формування пакета документів на нагородження можуть виникати окремі технічні помилки. Там стверджують, що так трапилося в попередньому поданні на Кротевича.

"У найкоротші терміни неточності були виправлені, оновлене подання на нагородження вже направлене до Офісу президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення", – йдеться у повідомленні.

Раніше цього самого дня Кротевич заявив, що його нібито прибрали з указу президента Володимира Зеленського на отримання державної нагороди. Він висловив припущення, що це сталося через його позицію щодо зміни головнокомандувача Збройних Сил України.