Обновленное представление на награждение Кротевича поступило в ОП – источник

В НГУ сообщили о технической ошибке в предыдущем представлении

Богдан Кротевич (Фото: Wikipedia)

Обновленное представление на награждение бывшего начальника штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдана Кротевича поступило в Офис президента. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ОП.

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"Обновленное представление зашло и надеемся, что достаточно быстро пройдет на подпись", — подчеркнул собеседник.

Также эту информацию подтвердила пресс-служба НГУ.

В Нацгвардии, комментируя ситуацию с Кротевичем, заявили, что при формировании пакета документов на награждение могут возникать отдельные технические ошибки. Там утверждают, что так произошло в предыдущем представлении на Кротевича.

"В кратчайшие сроки неточности были исправлены, обновленное представление на награждение уже направлено в Офис президента Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения", — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Кротевич заявил, что его якобы убрали из указа президента Владимира Зеленского на получение государственной награды. Он высказал предположение, что это произошло из-за его позиции относительно смены главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.