Обновленное представление на награждение Кротевича поступило в ОП – источник
Обновленное представление на награждение бывшего начальника штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдана Кротевича поступило в Офис президента. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в ОП.
"Обновленное представление зашло и надеемся, что достаточно быстро пройдет на подпись", — подчеркнул собеседник.
Также эту информацию подтвердила пресс-служба НГУ.
В Нацгвардии, комментируя ситуацию с Кротевичем, заявили, что при формировании пакета документов на награждение могут возникать отдельные технические ошибки. Там утверждают, что так произошло в предыдущем представлении на Кротевича.
"В кратчайшие сроки неточности были исправлены, обновленное представление на награждение уже направлено в Офис президента Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения", — говорится в сообщении.
Ранее в этот же день Кротевич заявил, что его якобы убрали из указа президента Владимира Зеленского на получение государственной награды. Он высказал предположение, что это произошло из-за его позиции относительно смены главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
- В июне 2024 года Кротевич призвал ГБР открыть производство по генерал-лейтенанту Содолю, обвинив его в небрежном отношении к личному составу.
- После этого Зеленский уволил Содоля с должности командующего Объединенными силами.
- 26 февраля 2025 года "Азов" сообщил, что Кротевич завершает службу и уходит с должности начальника штаба бригады.