На взятке задержан начальник отдела Черновицкого горсовета

Чиновник требовал от местных граждан и предпринимателей деньги за согласование разрешительной документации в сфере архитектурных изменений

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией разоблачили на взятке начальника одного из отделов Черновицкого городского совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители задокументировали, что чиновник систематически требовал через посредника от местных граждан и предпринимателей деньги за согласование разрешительной документации в сфере архитектурных изменений в исторической части Черновцов", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали руководителя отдела и посредника в служебном кабинете во время передачи части взятки в размере $700.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК.

Вчера, 9 июня, в Закарпатской области на взятке был задержан преподаватель одной из кафедр Ужгородского Национального университета.

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