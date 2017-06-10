На взятке задержан начальник отдела Черновицкого горсовета
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией разоблачили на взятке начальника одного из отделов Черновицкого городского совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Правоохранители задокументировали, что чиновник систематически требовал через посредника от местных граждан и предпринимателей деньги за согласование разрешительной документации в сфере архитектурных изменений в исторической части Черновцов", - сказано в сообщении.
Оперативники спецслужбы задержали руководителя отдела и посредника в служебном кабинете во время передачи части взятки в размере $700.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК.
Вчера, 9 июня, в Закарпатской области на взятке был задержан преподаватель одной из кафедр Ужгородского Национального университета.
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