На шахте в Донецкой области вспыхнул метан: есть пострадавшие

Четверо шахтеров госпитализированы с ожогами I-II ступеней на поверхности всего тела

На шахте Новодонецкая в Белозерском Донецкой области произошла вспышка метано-воздушной смеси без последующего горения, в результате чего пострадали четверо горняков. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.



Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, около 21:50 на глубине 600 м. Всего в шахте находились 122 горняка, в том числе на аварийном участке - 29. После происшествия, в 00:10, все шахтеры с аварийного участка были подняты на поверхность.



Четверо пострадавших горняков госпитализированы в Краматорский ожоговый центр с ожогами I-II ступеней на поверхности всего тела.



Как отмечают в ГСЧС, шахта продолжает работу в штатном режиме, однако на аварийном участке технологический процесс остановлен. На месте происшествия работают четыре отделения военизированного горноспасательного отряда в составе 20 человек.

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Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в своем Facebook сообщил, что у троих пострадавших шахтеров ожоги 50-60% тела, у четвертого - 15%. По его словам, врачи уверяют, что все будут жить.



Также Волынец сообщил, что сейчас формируется комиссия для расследования причин аварии.

6 июня 2017 года на шахте в Кривом Роге в результате обрушения породы погиб горняк.



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