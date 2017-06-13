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На шахте в Донецкой области вспыхнул метан: есть пострадавшие

13.06.2017 09:49
Четверо шахтеров госпитализированы с ожогами I-II ступеней на поверхности всего тела
На шахте в Донецкой области вспыхнул метан: есть пострадавшие
Фото: dyvys.in

На шахте Новодонецкая в Белозерском Донецкой области произошла вспышка метано-воздушной смеси без последующего горения, в результате чего пострадали четверо горняков. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июня, около 21:50 на глубине 600 м. Всего в шахте находились 122 горняка, в том числе на аварийном участке - 29. После происшествия, в 00:10, все шахтеры с аварийного участка были подняты на поверхность.

Четверо пострадавших горняков госпитализированы в Краматорский ожоговый центр с ожогами I-II ступеней на поверхности всего тела.

Как отмечают в ГСЧС, шахта продолжает работу в штатном режиме, однако на аварийном участке технологический процесс остановлен. На месте происшествия работают четыре отделения военизированного горноспасательного отряда в составе 20 человек.

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Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в своем Facebook сообщил, что у троих пострадавших шахтеров ожоги 50-60% тела, у четвертого - 15%. По его словам, врачи уверяют, что все будут жить.

Также Волынец сообщил, что сейчас формируется комиссия для расследования причин аварии.

6 июня 2017 года на шахте в Кривом Роге в результате обрушения породы погиб горняк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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