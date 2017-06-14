В оккупированном Донецке появились пункты перевода денег - ИС

По данным агентуры военных экспертов, переводы денежных средств из ЛДНР осуществляются на карточки украинских банков

В оккупированном Донецке с июня начали действовать пункты по осуществлению переводов денежных средств между ОРДО и Украиной. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление

"Переводы денежных средств из ЛДНР осуществляются на карточки украинских банков, минимальная стоимость перевода составляет 500 грн, процент от совершенной операции составляет 10% от суммы", - отмечается в сообщении.

По данным агентуры группы военных экспертов, один из пунктов по осуществлению подобных операций находится в помещении бывшего торгового центра Ашан, расположенного на объездной дороге. В настоящее время называется Сигма Ленд.

По информации LIGA.net, пункты перевода денежных средств были в 2015 году, после этого они были закрыты.

"Возникла проблема в прошлом году перевести деньги на подконтрольную Украине территорию или получить перевод от родственников из Мариуполя", - отметил LIGA.net дончанин Алексей.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: "Здесь страх божий". Как живут под властью оккупантов в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.