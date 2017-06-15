В РФ украинца приговорили к колонии за якобы торговлю наркотиками
В Новосибирской области РФ суд приговорил гражданина Украины Андрея Юхимчука к 8,5 годам колонии за якобы попытку сбыть почти 9 кг синтетического наркотика. Об этом со ссылкой на областное управление ФСБ сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.
Также приговор по этому делу вынесен россиянину, жителю Новосибирской области Александру Мухамечину - его осудили на 10 лет колонии.
В ФСБ утверждают, что Юхимчук и Мухамечин входили в состав "межнациональной преступной группы, причастной к организации поставок наркотических средств на территорию России". В мае 2016 года они якобы планировали продать в Сибири "особо крупную партию синтетических наркотиков".
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По словам российских силовиков, Юхимчук и Мухамечин "были задержаны с поличным": у них якобы изъяли более 8,7 кг наркотического средства Alpha-PVP (альфа-пирролидиновалерофенон).
В декабре 2016 года сообщалось, что Нацполиция пресекла деятельность международной преступной группировки, вербовавшей украинцев для работы наркокурьерами в РФ.
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