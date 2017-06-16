В Донбассе погиб военный, зафиксировано 50 обстрелов - штаб

За минувшие сутки боевики девять раз обстреливали позиции ВСУ из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерии калибром больше 100 мм

За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Зафиксировано девять случаев использования запрещенного минскими соглашениями оружия. Один украинский военные получил несовместимые с жизнью ранения и погиб. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении зафиксировано 24 обстрела боевиками. В частности, были обстреляны жилые кварталы Марьинки. Никто из мирных жителей не пострадал.

Гибридные войска РФ вели огонь также по Павлополю, Широкино и Водяному из 120 мм минометов.

Вблизи Красногоровки и Талаковки боевики вели огонь из 82 мм минометов. Гнутово, Лебединское, Талаковка, Чермалык и Новомихайловка были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО. Из временно оккупированной Горловки террористы обстреляли из 122 мм артиллерии позиции ВСУ вблизи поселка Южное. Возле Каменки позиции ВСУ были обстреляны из танков и 120 мм минометов.

Боевики также вели огонь с направления Донецкого аэропорта по украинским военным вблизи населенного пункта Пески.

Из 82 мм минометов была обстреляна Авдеевка.

На луганском направлении зафиксировано 13 обстрелов боевиков. Из 120 мм минометов огонь велся вблизи Катериновки. Из 82 мм минометов были обстреляны Счастье и Крымское. Тут боевики тоже обстреляли жилые кварталы, никто из местных жителей не пострадал. Информация о разрушениях уточняется.

Из гранатометов разных модификаций и стрелкового оружия гибридные войска РФ обстреливали Новозвановку, Малиновое, Донец, Валуйск, Новоалександровку, Станицу Луганскую и Попасную.

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