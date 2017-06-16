Бабушка отдала внучку на 12 лет в рабство ромам

Подозреваемой грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Николаеве по подозрению в торговле людьми задержали 64-летнюю женщину. В апреле 2002 года она отдала семье цыганской национальности для выполнения работы по дому свою семилетнюю внучку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В течение 12 лет девушку передавали из одной семьи в другую на территории Харьковской области, где она ухаживала за детьми, престарелыми, убирала. В 2014 году она смогла убежать. Об этом факте правоохранителям стало известно лишь в марте 2017.

"Установлено, что еще в апреле 2002 года, женщина решила отдать семье цыганской национальности для выполнения работы по дому свою 7-летнюю внучку с предоставлением ей места проживания и еды. Подозреваемая подыскала семью цыган, с которыми вошла в доверительные отношения, и бесплатно передала им девочку", - говорится в сообщении.

В течение всех этих лет бабушка не интересовалась судьбой внучки. Мать ребенка умерла в 2009-м году. Девочка была лишена родительской опеки, не имела никаких документов, образования, доступа к медицинскому обслуживанию.

Подозреваемой грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас девушка, с помощью общественных организаций, получила документы, удостоверяющие личность, начала учиться и возвращается к нормальной жизни.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.