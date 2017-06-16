Генпрокуратура раскрыла схему финансирования боевиков Донбасса

Пресс-секретарь генпрокурора Сарган отметила, что за последние два месяца были переведены в наличные и выведены более 116 млн грн

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции пресечен многомиллионный вывод средств наличными в пользу представителей террористической организации ДНР. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Следственными и оперативными сотрудниками установлен ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц. В дальнейшем большими суммами эти средства снимали в банковских учреждениях Украины жители ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Также Сарган отметила, что за последние два месяца таким образом были переведены в наличные и выведены более 116 млн грн.





Фото: facebook.com/LarysaSargan

"При очередной попытке снятия 5 млн грн незаконная схема пресечена. При этом задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов", - отметила Сарган.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Киеве бизнесмена, который якобы способствовал деятельности террористической организации ЛНР

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