В Виннице задержали полицейского: заставлял продавать наркотики

Полиция в последствии задерживала наркоторговцев, таким образом, "улучшая" результаты работы

Оперативникам Национальной полиции в Виннице стало известно об одном из сотрудников полиции, который наладил "схему" для создания искусственных результатов работы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В пресс-службе рассказывают, что подозреваемый передавал одному из местных жителей наркотическое вещество, которое мужчина позже сбывал наркозависимым. Тех впоследствии задерживала полиция.

В автомобиле задержанного капитана полиции во время обыска также была обнаружена марихуана.

Задержанному объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тысяч гривен.

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