Суд приговорил боевика-стрелка из Горловки к 8,5 годам тюрьмы

По данным прокуратуры, террорист получал на складах в Донецке артснаряды и доставлял их на позиции гибридной армии вблизи поселка Зайцево

Славянский горрайонный суд приговорил боевика-стрелка гибридной армии РФ в Донбассе к 8,5 годам тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В суде было доказано, что 47-летний житель Горловки в мае 2015 года, поддерживая идею "русского мира", вступил в ряды террористической организации ДНР, а именно в горловское бандформирование Беркут, где стал стрелком. У наемника также был свой позывной - "Старик".



Боевика обеспечили военной формой, огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. В дальнейшем он "нес службу" на продовольственных и вещевых складах террористов, в частности получал на складах в районе донецкого стадиона Донбасс Арена артснаряды и доставлял их на позиции гибридной армии вблизи поселка Зайцево. Там его 16 ноября 2015 года задержали сотрудники СБУ и украинские военные.

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Суд признал мужчину виновным в террористической деятельности (ч. 1 ст. 258-3 УК) и незаконном ношении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК) и приговорил к восьми годам и шести месяцам тюремного заключения.

12 июня 2017 года сообщалось, что в Черновцах суд приговорил боевика ДНР к 11 годам лишения свободы.



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