Спецоперация в Мелитополе: задержанных подозревают в госизмене

В Запорожской области задержали подозреваемых в криминальных преступлениях и подготовке вооруженных действий, которыми вероятно управляли из России

В Мелитополе Запорожской области задержали 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений и поджогов с марта 2017 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.



СБУ предварительно установила, что деятельность группы направляли кураторы из России. Открыто также уголовное дело по ст.111 УК - государственная измена.



По словам Авакова, в Мелитополе с марта этого года начались массовые поджоги аптек и торговых палаток, потом здания горисполкома, грабежи, разбои и похищения людей. 9 мая были попытки превратить мирную акцию в массовую драку.



"Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности", - отметил глава МВД.



В результате совместной операции полиции, СБУ и прокуратуры 16 июня был задержан предполагаемый главарь группировки и четверо его подельников. Все арестованы на два месяца.



Позже были задержаны еще 20 человек, подозреваемых в совершении криминальных преступлений. В ходе обысков изъято оружие, боеприпасы, шлемы, маски, парики, поддельные номера авто.



"Количество подозреваемых в соучастии возрастает - к криминальным "профессионалам" присоединяются представители политикума области, некоторые экс-нардепы. В общем - еще не вечер. Операция продолжается", - написал Аваков.

Во вторник, 20 июня, в Мелитополе и Мелитопольском районе СБУ и Нацполиция провели серию обысков, в частности, у депутата местного облсовета от Оппозиционного блока Валерия Горбаня в селе Константиновка.



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