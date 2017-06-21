Полторак назвал количество военнослужащих на фронте в Донбассе

Вооруженные Силы Украины находятся в полной готовности к тому, что ситуация в регионе может измениться в любой момент, заявил глава Минобороны

В зоне проведения антитеррористической операции находятся 34 тысячи бойцов Вооруженных Сил Украины. Об этом во время общения с журналистами заявил министр обороны Степан Полторак, чей брифинг транслировал канал 112 Украина.

"ВСУ сегодня находятся в полной готовности к тому, что ситуация может измениться. Мы адекватно отвечаем тем угрозам, которые есть. Сегодня у нас есть определенное количество людей, 34 тысячи в зоне проведения АТО, выполняющие боевые задачи, у нас есть резервы в учебных центрах, где проходит восстановление наших бригад, проводится их подготовка", - отметил министр.

20 марта 2017 года сообщалось, что с начала антитеррористической операции в Донбассе более 2,6 тысяч военных погибли, более 9,4 тысяч получили ранения.

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