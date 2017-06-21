В Крыму задержали украинца: хотел тайком попасть на курорт

Оккупанты сфабриковали уголовное дело по факту "незаконного пересечения госграницы"

В Крыму оккупанты заявили, что задержали украинца, который якобы "хотел попасть на курорт" в обход российских военных. Об этом сообщает прокремлевское агентство РИА Новости со ссылкой на так называемое пограничное управление ФСБ в Крыму.

Инцидент произошел ночью возле города Армянск, сообщают оккупанты.Задержанным оказался житель Кировоградской области 1988 года рождения.

"В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров "без посторонней помощи", - отмечают в ФСБ.

Оккупанты сфабриковали уголовное дело по факту "незаконного пересечения госграницы". Украинца заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

16 июня 2017 года так называемый Верховный суд оккупированного Крыма не удовлетворил требование адвоката Дмитрия Динзе освободить из-под стражи украинского активиста Владимира Балуха.

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