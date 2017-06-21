В Харькове сектанты насильно лечили людей

Религиозная организация удерживала в квартире 20 человек против их воли

Прокуратура в Харькове разоблачила религиозную организацию, которая насильно удерживала граждан для лечения от наркомании и алкоголизма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По предварительным информации Центр по принудительному лечению является частью религиозной организаций города. Он размещался в квартире жилого дома. В четырех комнатах правоохранители обнаружили около 20 человек, которые сообщили, что удерживаются там против своей воли.

По информации местной прокуратуры, уголовное производство начато по факту незаконного лишения свободы. Максимальный предусмотренный срок для руководителя секты - 3 года лишения свободы.

19 июня на границе с Польшей был задержан организатор канала торговли людьми.

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