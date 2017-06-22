В Днепре выписали первый штраф за георгиевскую ленту

Женщине полиция выписала административный протокол за пропаганду георгиевской ленты

В Днепре во время мероприятия в День скорби и памяти жертв войны 22 июня у женщины при себе была георгиевская лента, в связи с чем полиция составила административный протокол. Об этом сообщает полиция области в Facebook.

"Во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, у женщины изъято георгиевскую ленту. На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)", - говорится в сообщении.

12 июня 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты. Он отметил, что георгиевская лента является не символикой Второй мировой, а символом агрессии против Украины 2014-2017 годов. "Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь", - отметил Порошенко.

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