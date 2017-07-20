В Донбассе погибли девять украинских военных - Минобороны
В Донбассе погибли девять украинских военных, пятеро получили ранения с 19 июля по 20 июля по состоянию на 11:00. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Это крупнейшие потери за последние два месяца", - сказал LIGA.net Лысенко.
По его словам, четверо бойцов погибли и трое были ранены за минувшие сутки, четверо погибли сегодня утром и двое получили ранения в Красногоровке, один украинский военный погиб в Новгородском.
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"После 4:00 утра российско-оккупационные войска открыли мощный огонь из минометов, 122-мм ствольной артиллерии и танков и установки Град-П в районе Красногоровки", - подчеркнул Лысенко .
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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