2 мая в Одессе: арестован экс-замглавы одесского управления ГСЧС

Руслана Великого подозревают в служебной халатности во время трагических событий в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года

В Одессе сотрудники департамента уголовного розыска Нацполиции в ходе спецоперации задержали бывшего первого заместителя Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Руслана Великого. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Во время выполнения своих служебных обязанностей Великий не принял мер к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в Доме профсоюзов во время трагических событий 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске.





Руслан Великий (фото - facebook.com/Вячеслав Аброськин)

Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

"Кстати, его бывший "босс" Владимир Боделан скрывается от правоохранительных органов Украины во временно оккупированной АР Крым, где занимает должность "руководителя МЧС", - отметил первый замглавы Нацполиции.

Аброськин отметил, что в течение 2017 года оперативники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе.

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2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны, и сторонниками пророссийского антимайдана - с другой.

Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сторонников антимайдана. Позже несколько десятков человек погибли от удушья или травм вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты.

В июне 2016 года завершили идентификацию всех погибших.

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